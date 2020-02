Air Italy: il Consiglio Regionale approva un ordine del giorno unitario

L'ordine del giorno, sul quale la Giunta ha espresso parere favorevole, è stato approvato con 41 voti.





Nella seduta di ieri il Consiglio Regionale ha approvato un ordine del giorno unitario sulla vicenda Air Italy, costituito da un articolato in cinque punti che prevede: 1) la collocazione della vertenza Air Italy sul tavolo nazionale valutando di concerto con il Governo nazionale ogni possibile soluzione affinché Air Italy revochi la decisione di liquidazione la società in bonis; 2) mettere in atto, nel caso del mancato raggiungimento della continuità aziendale, tutte le azioni necessarie per la revoca della liquidazione e la ripresa dell’attività aziendale; 3) attivare le azioni per favorire il sostegno dei lavoratori, sia attraverso l’accesso al Fondo di solidarietà per il trasporto aereo che (nel caso) alla Cassa integrazione straordinaria; 4) attivare un immediato confronto con Air Italy e con gli azionisti, utile a salvaguardare i lavoratori e la loro professionalità nonché la continuità aziendale; 5) riferire tempestivamente al Consiglio in ordine a sviluppi, determinazioni e strategie scaturite dai tavoli nazionali.