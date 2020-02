Scoperto dai Carabinieri un frigorifero contenente marijuana e hashish

Il sequestro al momento è stato attuato nei confronti di ignoti, poiché non è stato possibile ricondurre quanto trovato a nessun proprietario, dato che il luogo è abitualmente frequentato da numerose persone ignare di quanto scoperto.

Le indagini proseguono per risalire ai colpevoli.





Questa mattina i Carabinieri della Stazione de La Maddalena, hanno rinvenuto in località "vaticano", quasi 3 kg di marijuana, 67 grammi di hashish ed una bilancia di precisione.I controlli dei Carabinieri, sempre frequenti e finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanza stupefacenti, hanno portato al controllo di un ricovero in metallo posto all’interno dell’isola ecologica situata in località "Vaticano" sull'isola di La Maddalena. All’interno dello stesso i militari hanno trovato un piccolo frigorifero, abilmente nascosto tra i bidoni, ormai vetusti e un tempo utilizzati per il deposito dei rifiuti, che una volta aperto ha consentito di ritrovare16 sacchetti di plastica trasparente contenenti marijuana, sottovuoto, ed un panetto di hashish.