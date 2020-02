Sassari.Sergio Mattarella non presenzierà all'inaugurazione del 458°anno accademico dell'Università

Questa mattina la notizia in sala stampa. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella resta a Roma per un improvviso abbassamento della voce e non presenzierà all'inaugurazione del 458° anno accademico dell’Università di Sassari. Il Presidente della Repubblica ha però fatto sapere che mantiene il suo impegno a visitare l'Università e Sassari in una futura data.