Air Italy: il sito per le prenotazioni è operativo

Olbia-Roma Fiumicino e viceversa e Olbia-Milano Linate e viceversa, in continuità territoriale, con partenza dal 14 marzo fino al 16 aprile 2020.

La compagnia precisa che non è stato possibile riattivare la funzione di pre-assegnazione del posto e di web check-in per questioni tecnico-operative e che è pertanto possibile effettuare l’accettazione esclusivamente presso i banchi aeroportuali.





Facendo seguito a quanto comunicato in data 19 febbraio, Air Italy informa di aver ripristinato la vendita diretta dei biglietti attraverso il sito web airitaly.com e la APP Air Italy per le seguenti linee:Air Italy ricorda che il sito airitaly.com è a disposizione, oltre che per l’acquisto dei biglietti sulle linee sopra indicate, anche per l’invio dei moduli di reclamo, nonché per consultare l’informativa dedicata ai passeggeri tramite l’apposito link in home page.