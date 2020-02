Quattro corsie Sassari-Alghero: sarà un marzo decisivo?

Si prosegue con decisione nel precorso intrapreso insieme alle istituzioni del territorio per la 4 corsie Alghero - Sassari, a seguito degli impegni assunti ad Alghero nell'incontro del 25 gennaio scorso. “La 4 corsie è un punto fondamentale sul quale abbiamo svolto un forte azione politica con tutto il territorio, un impegno che abbiamo assunto con forza, e l'incontro con il Sottosegretario Traversi e con l'On. Deiana rappresenta un altro passo fondamentale di questa fase”. Il Sindaco Mario Conoci sull'esito dell'incontro di ieri a Porta Terra, in cui si è discusso di uno dei temi più importanti per il territorio. “La sintesi è prevista nel prossimo mese di Marzo, abbiamo avuto le rassicurazioni che ci attendevamo. Diamo atto dell'impegno della rappresentante algherese in parlamento Paola Deiana, con la quale c'è un continuo dialogo che sta portando i risultati che tutti auspichiamo”. Il Sottosegretario Traversi ha infatti indicato una chiara volontà di arrivare ad una stretta finale sul sul progetto, con l'approdo della pratica in Consiglio dei Ministri. Nel tardo pomeriggio la visita in aeroporto con il Direttore Generale Alberto Perini. Al centro dell'incontro lo sblocco della Continuità Territoriale con la firma della proroga dei giorni scorsi del Ministro dei Trasporti Paola De Micheli, frutto dell'impegno in Europa della Regione e del Governo.