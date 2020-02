Sassari, rinviata l'interruzione Enas nei potabilizzatori serviti dal Coghinas

Il rinvio dei lavori consente di revocare il piano approntato per razionare la risorsa disponibile. Mercoledì, quindi, non sarà necessario sospendere l’erogazione a Sassari, Porto Torres, Stintino, Castelsardo e Tergu. Le restrizioni saranno nuovamente programmata per i giorni in cui Enas stabilità di eseguire i lavori rinviati.













L’Enas, Ente acque della Sardegna, ha comunicato il rinvio a data da stabilirsi dell’intervento programmato per mercoledì lungo l’acquedotto Coghinas 2 che rifornisce di acqua grezza i potabilizzatori Abbanoa di Truncu Reale (al servizio di Sassari, Porto Torres e Stintino), Monte Agnese (Alghero) e Castelsardo. I lavori dell’Enas avrebbero comportato il blocco del rifornimento di acqua grezza negli impianti e di conseguenza la sospensione della produzione di acqua potabile per i centri interessati.