Torna alla biblioteca universitaria di Sassari la rassegna corale “Note di Febbraio”

In coda alla serata sarà possibile fissare un appuntamento per presentarsi alla sessione invernale delle audizioni per nuovi coristi e strumentisti che il Nova Euphonia ha attivato nei giorni scorsi.













Il 29 febbraio torna in scena alle 18,30 alla Biblioteca Universitaria di Piazza Fiume a Sassari “Note di Febbraio”, la rassegna corale organizzata dall’Insieme Vocale Nova Euphonia giunta alla sua terza edizione.Ad aprire la serata proprio il coro sassarese specializzato in musica da cinema e colonne sonore, che anche in quest’occasione sarà diretto dal M° Luca Sirigu. La corale sassarese è attiva dal 2010 e costituita in associazione dal settembre 2011, ha portato in scena decine di spettacoli in tutto il territorio regionale, vincendo anche premi a livello internazionale è reduce dal sold out del teatro civico dello scorso dicembre è dalla tournée natalizia in Veneto.Ospiti della serata il Coro Lo Frontuni, coro algherese diretto dal M° Francesco Santino Scognamillo, e il Coro Duennas da Villanova Monteleone, corale tradizionale femminile diretta dal M°Andrea Zinchiri.«“Note di febbraio” è un’idea nata nel febbraio del 2018, quando il Nova Euphonia ha voluto per la prima volta mettere in scena una rassegna corale che riunisce diversi modi d’intendere la vocalità corale e polifonica, offrendo allo spettatore diverse sfaccettature della musica d’insieme» spiega il Direttore Artistico Marco Garrucciu, che recentemente ha succeduto il M° Nicola Vandenbroele nella guida della corale.L’ingresso sarà libero e al termine dello spettacolo verrà offerto un buffet di autofinanziamento per la realizzazione degli impegni sociali dell'APS Insieme Vocale Nova Euphonia.