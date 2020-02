"Coronavirus": ad Alghero l'opposizione chiede "più informazione"

I consiglieri comunali del centro sinistra indirizzano al Sindaco una interrogazione al fine di conoscere quali azioni voglia l'amministrazione perseguire per informare adeguatamente i cittadini.



"Si diffondono in questi giorni le più varie, e, talvolta, contraddittorie teorie sulla diffusione del COVID-2019 e sulle azioni finalizzate alla prevenzione e al contenimento, con pareri discordanti anche nella comunità scientifica. Tutto ciò crea allarme e disorientamento nella popolazione" scrivono i consiglieri comunali di Futuro Comune, Per Alghero e Partito Democratico.



"Riteniamo piuttosto che sia fondamentale trasmettere le informazioni corrette e scientificamente attendibili, messe a disposizione dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità, per evitare il proliferare di notizie sbagliate che non aiutano la gestione della situazione e la comprensione del problema.

Chiediamo pertanto al Sindaco in particolare, che ha competenza in materia di igiene e sanità pubblica sul proprio territorio, e all’Amministrazione comunale tutta che rappresenta l’istituzione di riferimento per il cittadino quali iniziative intenda mettere in campo per informare i cittadini delle fondamentali istruzioni che sono state date per la prevenzione della diffusione del virus, se sia a conoscenza del livello di attenzione delle autorità sanitarie del territorio, se abbia partecipato o sia a conoscenza di misure precauzionali e di monitoraggio messe in campo in esecuzione delle ordinanze regionali firmate dal Presidente della Regione Sardegna".