Coronavirus: lettera aperta alle banche da Confcommercio Sud Sardegna

Sono fiducioso sul fatto che intenderete valutare positivamente il mio accorato appello.



Vi saluto con viva cordialità”.





L’emergenza Coronavirus si fa sentire anche in Sardegna nonostante non si sia registrato nessun caso. La macchina di prevenzione regionale, tra le altre misure, ha anche previsto la sospensione di tutte le missioni fuori dal territorio per dieci giorni, riunioni o incontri di lavoro, favorendo in alternativa l’uso di sistemi di comunicazione da remoto. Questo, secondo Confcommercio Sud Sardegna, può avere pesantissime ripercussioni sul sistema economico. Sarebbero ancora più gravi se si dovesse registrare un contagio nell’Isola. Il presidente Alberto Bertolotti ha deciso di scrivere alle banche, di seguito la lettera: