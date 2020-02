Camera di Commercio di Sassari, le donne credono nella formazione

I “Laboratori Tematici a supporto delle imprenditrici del Nord Sardegna”, organizzati dalla Camera di Commercio di Sassari si sono rivelati ancora una volta un’occasione proficua di formazione e diffusione di quella cultura d’impresa necessaria per il sostegno alle iniziative imprenditoriali sul nostro territorio.

In questa direzione si è mosso l’Ufficio Progetti UE e Strategici dell’ente camerale che ha avviato numerose edizioni dei laboratori tematici destinati a imprenditrici e aspiranti imprenditrici, formandone circa 150.

Da ottobre 2019 fino allo scorso gennaio sono stati attivati tre tipologie di Laboratori sull’imprenditorialità femminile a Sassari ed Olbia: Laboratorio di Business Plan, Laboratorio di Leadership e Coaching e Laboratorio di Project Management.

Le richieste di partecipazione sono state più numerose rispetto ai posti disponibili, a dimostrazione della gran voglia di conoscere ed imparare le strategie e le tecniche che regolano il mercato ma anche l’approccio stesso al ruolo di imprenditrice. Nei giorni scorsi è stato il momento per la consegna degli attestati di partecipazione ai corsi nella sede della Camera di Commercio da parte del segretario generale dell’ente, Pietro Esposito.