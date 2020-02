Oggi a Ploaghe i festeggiamenti in onore della centenaria Lisa Peruzzu

E’ stata una grande festa quella che i parenti e amici hanno dedicato alla signora Lisa Peruzzu per il suo centesimo compleanno. Un evento che “tia Lisighedda”, come la chiamano amorevolmente in paese, ha voluto condividere con tutte le persone a lei vicine e che le hanno mostrato, anche in questa circostanza, un enorme affetto. Nei locali del ricovero San Vincenzo, dove la festeggiata è ospite da alcuni anni, grazie anche alle cure e all’affetto dei dipendenti è stata organizzata una celebrazione allegra e ricca di colori. La festa è iniziata con l’omaggio consegnato dal sindaco di Ploaghe Carlo Sotgiu accompagnato dal vicesindaco Gerolamo Masala, dall’assessora Francesca Salariu e dal consigliere Mario Muggiolu. Una targa ed un mazzo di fiori che l’amministrazione comunale ha voluto donare alla centenaria a nome dell’intera comunità. Nell’occasione il parroco Don Giuseppe Virgilio ha celebrato la santa messa coadiuvato da Padre Ico Ruiu alla presenza di tutti gli invitati. Dopo la messa e le foto di rito il taglio della torta ha suggellato il momento di allegria e partecipazione. Visibilmente emozionata, “tia Lisighedda ha ricevuto gli auguri dai presenti e ha voluto dialogare con ciascuna delle persone che hanno partecipato ai festeggiamenti in suo onore con una lucidità invidiabile nonostante la veneranda età.