A lezione di scrittura con Francesco Trento, il 7 e l'8 marzo un seminario a Sennori

Con il patrocinio del Comune di Sennori e l’organizzazione dell’associazione Danza Estemporada, il 7 e l’8 marzo si svolgerà alla Casa d’Artisti di Sennori il seminario di scrittura creativa “Come si scrive una grande storia”, che avrà come docente lo scrittore e sceneggiatore Francesco Trento.Il seminario si svolgerà in 16 ore di lezione, sabato 7 e domenica 8 marzo, la mattina dalle ore 10 alle 13,30 e il pomeriggio dalle ore 15 alle 19,30. Le lezioni saranno a numero chiuso per cui per partecipare è necessario prenotarsi inviando una email a scrivereunagrandestoria@gmail.com, o bibliosennori@gmail.comIl Comune ha previsto dei contributi economici per sostenere il costo di iscrizione al seminario un massimo di 5 persone. I contributi saranno assegnati sulla base delle dichiarazioni Isee, dando precedenza a quelle più basse.Francesco Trento, scrittore e sceneggiatore, ha pubblicato Crazy for football - storia di una sfida davvero pazzesca (Longanesi, 2017), La guerra non era finita (Laterza, 2014) e, con Aureliano Amadei, Venti sigarette a Nassirya (Einaudi, 2005), di cui ha scritto anche la sceneggiatura per il cinema (20 sigarette, miglior film al Festival di Venezia 2010, sezione “Controcampo”). È autore di molti documentari, tra cui Matti per il calcio, Stessa spiaggia, stesso mare, Crazy for football (David di Donatello 2017) e la docufiction Brothers in Army. Con Leonardo Patrignani ha scritto il manuale di scrittura creativa per ragazzi Spoiler - la mappa segreta di tutte le storie (De Agostini, 2020).Per 15 anni, ha insegnato sceneggiatura cinematografica (allo IED, Istituto Europeo di Design e cultura, all'Università La Sapienza di Roma, alla scuola di cinema Officine Mattòli), dirigendo anche i corsi di Filmaker's magazine. Ha tenuto il suo seminario "Come si scrive una grande storia" in più di 20 città italiane, annoverando tra i suoi studenti scrittori del calibro di Leonardo Patrignani, Francesco Gungui, Ilaria Beltramme, Emanuela Valentini, Walter Lazzarin.