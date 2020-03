Sassari: iniziati i lavori per l'eliminazione del cordolo di via Diaz

Come annunciato dall'amministrazione comunale la scorsa settimana, hanno preso avvio in mattinata i lavori per l'eliminazione del cordolo che delimitava la pista ciclabile di via Diaz. Un lavoro atteso dai più, dato che l'eccessivo restringimento della carreggiata aveva reso problematico il traffico veicolare, soprattutto in occasione del passaggio di mezzi pesanti. Di converso, sostanzialmente sporadico è stato l'utilizzo della pista da parte di rari ciclisti.