Coronavirus. Chiuse scuole e università in tutta Italia sino al 15 marzo

In relazione alla emergenza "coronavirus" il governo ha deciso con decreto, in vigore da oggi, che a partire da domani 5 marzo e sino al giorno 15 marzo resteranno chiuse scuole e università in tutta Italia.

La decisione sarebbe stata presa a seguito del parere favorevole della commissione specifica costituita per l'emergenza e di quella presso il ministero della salute.

L'annuncio ufficiale è previsto in serata.