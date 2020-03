Sassari.Il 26 aprile l'esordio a Cagliari della squadra di Nuoto Sincronizzato della Sporter Academy

"Sono molto soddisfatto - commenta il Presidente Stefano Masala - dopo quasi 20 anni siamo riusciti a riportare a Sassari sia la Pallanuoto che il Nuoto Sincronizzato. Questo per noi è un grande risultato e un opportunità in più che offriamo a tutti i giovani che vorranno cimentarsi in un gioco di squadra acquatico."





















Ad oggi la SPORTER Academy è l'unica società del Nord Sardegna cimentata nei Campionati di Nuoto, Pallanuoto e Syncro. Insieme al Syncro si completa il TRIO delle attività competitive organizzate e strutturate dalla società.Un risultato incredibile ed incoraggiante che da la possibilità a tutti di poter scegliere ed impegnarsi in diverse attività acquatiche , arricchendo il bagaglio motorio di chi frequenta le piscine.Infatti , queste discipline vengono impostate ed insegnate anche a tutti i bambini che frequenteranno la scuola nuoto SPORTER, (come infarinatura generale) ma pur sempre importante per la coordinazione e la completezza delle attività svolte.