Gravi irregolarità e pericolo a bordo: la Guardia Costiera blocca un mercantile

Il personale della Capitaneria di Porto di Olbia, coordinato dal Capitano di Vascello Maurizio Trogu, nell’ambito dell’attività di controllo a bordo delle navi battenti bandiera estera che approdano nel porto di Olbia (Port State Control), ha ispezionato in data odierna e sottoposto a detenzione la nave da carico “Lord Joy” battente bandiera Belize ormeggiata dal giorno 3 marzo scorso al molo industriale “Cocciani” di Olbia.

L’unità di 3957 tonnellate di stazza lorda e adibita al trasporto di marmo, proviene da Alicante (Spagna) ed è diretta a Port Said (Egitto). La stessa, nel corso del controllo, ha presentato delle deficienze nell’ambito della sicurezza della navigazione alcune delle quali sono state motivo del fermo nave.

In particolare, gli ispettori della Guardia Costiera hanno riscontrato gravi carenze relative all’apparato motore ed alle relative procedure di manutenzione tali da rendere la nave mercantile al di sotto degli standard minimi di sicurezza richiesti dalla normativa internazionale.

La nave è attualmente ferma in banchina al porto industriale e vi rimarrà in stato di detenzione fino alla rettifica di tali gravi carenze.

Tale attività di controllo è effettuata in aderenza a convenzioni, accordi internazionali e direttive comunitarie sulla salvaguardia della vita umana in mare e della tutela ambientale, volta ad assicurare che i traffici marittimi siano effettuati nel rispetto degli standards sviluppati a garanzia della tutela dell’ambiente marino, dei lavoratori marittimi e della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare.