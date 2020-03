Le offerte di lavoro pubblicate dall'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro

Le poste italiane assumeranno per diverse sedi operative, 10 operatori di sportello junior, iscritti alle liste della legge 68 articolo 1(disabili) nei CPI di Cagliari, Assemini, Quartu, Isili, Senorbì e Muravera. Il contratto sarà a tempo determinato part time per 12 mesi. Domande entro il 12 marzo.

















ALGHERO E SANTA TERESA DI GALLURA. 2 commessi di negozioUn’azienda cerca per Alghero e Santa Teresa di Gallura 2 commessi di negozio. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.CASTELSARDO. 5 assistenti bagnantiUn’azienda cerca per Castelsardo 5 assistenti bagnanti. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.CAGLIARI. Tirocinante assistente alla venditaUn’azienda cerca per Cagliari un tirocinante assistente alla vendita. Si offre un tirocinio regionale. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.PORTO TORRES E OLBIA. 20 conducenti di autocarroUn’azienda cerca per Porto Torres e Olbia 20 conducenti di autocarro. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.CAGLIARI. Impiegato amministrativoUn’azienda cerca per Cagliari un impiegato amministrativo. Si offre un contratto a tempo indeterminato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.CAGLIARI. Organizzatore di fiere ed eventi e 13 attoriUn’azienda cerca per Cagliari un un organizzatore di eventi e 13 attori. Si offre un contratto di collaborazione. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.TEMPIO PAUSANIA. PasticciereUn’azienda cerca per Tempio Pausania un pasticciere. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.BADESI. Varie figure per stagione estivaUn’azienda cerca per Badesi varie figure professionali. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.BADESI. 10 assistenti bagnanti, 20 baristi, 50 aiuto cameriere e 40 camerieri di salaUn’azienda di Badesi cerca varie figure professionali. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Tempio Pausania o al proprio CPI di iscrizione.CAGLIARI. Biologo nutrizionistaUn’azienda di Cagliari cerca un biologo nutrizionista. Si offre un contratto di collaborazione. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Cagliari o al proprio CPI di iscrizione.CAGLIARI. Tecnico gestione cantieri ediliUn’azienda di Cagliari cerca un tecnico per la gestione dei cantieri edili. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Cagliari o al proprio CPI di iscrizione.NUORO. 4 consulenti commercialiUn’azienda di Nuoro cerca 4 consulenti commerciali. Si offre un contratto di lavoro autonomo. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Nuoro o al proprio CPI di iscrizione.MONASTIR. Conducente escavatrice meccanicaUn’azienda di Monastir cerca un conducente di escavatrice meccanica. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Assemini o al proprio CPI di iscrizione.VALLEDORIA. Animatore residenza anzianiUn’azienda di Valledoria cerca un animatore per residenza anziani. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Castelsardo o al proprio CPI di iscrizione.CASTELSARDO. Addetto mansioni di segreteriaUn’azienda di Castelsardo cerca un addetto alle mansioni di segreteria. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Castelsardo o al proprio CPI di iscrizione.CARLOFORTE. Banconiere di barUn’azienda di Carloforte cerca un banconiere di bar. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Carbonia o al proprio CPI di iscrizione.OLBIA. Operatore sociosanitarioUn’azienda di Olbia cerca un operatore sociosanitario. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Olbia o al proprio CPI di iscrizione.ORISTANO. Addetto ai servizi di igiene e puliziaUn’azienda di Oristano cerca un addetto ai servizi di igiene e pulizia. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Oristano o al proprio CPI di iscrizione.CARLOFORTE. Agente di venditaUn’azienda di Carloforte cerca un agente di vendita. Si offre un contratto di lavoro autonomo. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Carbonia o al proprio CPI di iscrizione.CARLOFORTE. 3 muratoriUn’azienda di Carloforte cerca 3 muratori. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Carbonia o al proprio CPI di iscrizione.CAGLIARI. 3 muratoriUn’azienda di Cagliari cerca 3 muratori. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Cagliari o al proprio CPI di iscrizione.SASSARI. Tirocinante elettricista di distribuzione e tirocinante disegnatore di impianti elettriciUn’azienda di Sassari cerca un tirocinante elettricista di distribuzione e tirocinante disegnatore di impianti elettrici. Si un tirocinio regionale. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Sassari o al proprio CPI di iscrizione.CAGLIARI. 4 addetti pulizie ufficiUn’azienda di Cagliari cerca 4 addetti alle pulizie negli uffici. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Cagliari o al proprio CPI di iscrizione.GERGEI. Cameriere di salaUn’azienda di Gergei cerca un cameriere di sala. Si offre contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Isili o al proprio CPI di iscrizione.SASSARI. Ingegnere elettromeccanico e perito elettrotecnicoUn’azienda di Sassari cerca un ingegnere elettromeccanico e un perito tecnico. Si offrono un contratto a tempo determinato e un contratto a tempo indeterminato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Sassari o al proprio CPI di iscrizione.GERGEI. Aiuto cuoco di ristoranteUn’azienda di Gergei cerca un aiuto cuoco di ristorante. Si offre contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Isili o al proprio CPI di iscrizione.OLBIA. 5 autisti patente CUn’azienda di Olbia cerca 5 autisti. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Olbia o al proprio CPI di iscrizione.VILLAPUTZU. Collaboratore domesticoUn’azienda di Villaputzu cerca un collaboratore domestico. Si offre contratto a tempo indeterminato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Muravera o al proprio CPI di iscrizione.DORGALI. 4 camerieri di ristorante, un maitre d’hotel e 2 cuochi d’albergoUn’azienda di Dorgali cerca 4 camerieri di ristorante, un maitre d’hotel e 2 cuochi d’albergo. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Nuoro - Sede decentrata di Dorgali o al proprio CPI di iscrizione.DORGALI. 2 macellai e un esercente di pescheriaUn’azienda di Dorgali cerca due macellai e un esercente di pescheria. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Nuoro - Sede decentrata di Dorgali o al proprio CPI di iscrizione.CANTIERI e ART 16 (Selezioni per le pubbliche amministrazioni)NURAMINIS. ElettricistaIl comune di Nuraminis assume con selezione art. 16 un elettricista a tempo indeterminato. Domande dal 23 al al 27 marzo. Info nel CPI di Senorbì o nel proprio CPI di iscrizioneORTUERI. Selezione al comuneIl comune di Ortueri assume con selezione articolo 16, un esecutore tecnico a tempo indeterminato, 18 ore settimanali. Domande dal 16 al 27 marzo. Info nel CPI di Sorgono o nel proprio CPI di iscrizione.MACOMER. Selezione AgrisL’Agris assume con selezione articolo 16 per la sede di Macomer, un pastore a tempo determinato per tre mesi Domande dal 5 al 11 marzo. Info nel CPI di Macomer.OLMEDO. Selezione AgrisL’Agris assume con selezione articolo 16 per la sede di Bonassai (Olmedo), due pastori a tempo determinato per tre mesi Domande dal 5 al 11 marzo. Info nel CPI di Alghero.SODDI’. Selezione al comuneIl comune di Soddì assume con selezione articolo 16, un muratore a tempo indeterminato, 18 ore settimanali. Domande dal 23 al 27 marzo. Info nel CPI di Ghilarza o nel proprio CPI di iscrizione.NARCAO. CantiereIl comune di Narcao assume a tempo indeterminato con selezione articolo 16 un muratore con patente B. Domande dal 2 al 4 aprile. Info nei CPI di iscrizione.SANT’ANTIOCO. CantiereIl comune di Sant’Antioco assume per il cantiere cinque operai comuni. Domande entro il 9 marzo. Info nel CPI di Carbonia.URZULEI. CantiereIl comune di Urzulei assume per il cantiere un operatore di mezzi meccanici. Domande entro il 12 marzo. Info nel CPI di Lanusei.OSINI. CantiereIl comune di Osini assume per il cantiere 3 manovali agricoli. Domande entro il 12 marzo. Info nel CPI di Lanusei.LEGGE 68ORISTANO. Operatore di lavanderia (iscritto 68)Un’azienda di Oristano assume a tempo determinato per 7 mesi, un operatore di lavanderia iscritto alle liste della legge 68 articolo 18 (categorie protette), nei CPI di Oristano, Ghilarza, Terralba, Ales, Mogoro e Cuglieri. E’ richiesta la terza media. Dmande dal 16 al 25 marzo. Info nei CPI interessati.NUORO. Addetto alla vendita (iscritto 68)Un’azienda di Nuoro assume a tempo determinato per 7 mesi per le sedi di Nuoro, Siniscola e Macomer un addetto alla vendita iscritto alle liste della legge 68 articolo 1 (disabili), nei CPI di Nuoro, Siniscola, Macomer e Sorgono. Domande dal 12 al 23 marzo. Info nei CPI interessati.PRESELEZIONE. Aiuto magazziniere (iscritto 68)Un’azienda di materiale elettrico e articoli per l’illuminazione cerca un aiuto magazziniere iscritto alle liste della 68, articolo 18 (categorie protette), in possesso di diploma di perito tecnico industriale. La preselezione è su base regionale. La sede di lavoro sarà in una delle filiali della Sardegna. Il contratto offerto è a tempo determinato 7 mesi part time 25 ore settimanali. Domande dal 2 all’11 marzo. Info nel CPI di Oristano o nel proprio CPI di iscrizione.ARZACHENA (località Abbiadori). GiardiniereUn’azienda di Arzachena cerca un giardiniere manutentore iscritto alle liste della 68 nei CPI di Olbia e Tempio articolo 1 (disabili). Si offre un contratto a tempo determinato per 7 mesi, tempo pieno, 40 ore settimanali. Domande dal dal 2 al 12 marzo. Info nei CPI di Olbia, Tempio e nella sede staccata di Palau.ORISTANO. ConduttoreUn’azienda di Oristano cerca un conduttore per la lavorazione industriale di prodotti lattiero caseari e confezionamento iscritto alle liste dalla legge 68 articolo 18 (categorie protette) nei CPI di Oristano, Terralba, Ales, Mogoro, Ghilarza, Cuglieri. Il contratto sarà a tempo per 7 mesi. Domande dal 2 all’11 marzo. Info nel CPI di Oristano o in quello di iscrizione.OLBIA. Operaio addetto all’officinaUn’azienda di Olbia cerca un operaio generico addetto all’officina iscritto alle liste della 68 nei CPI di Olbia e Tempio, articolo 1 (disabili). Si offre un contratto a tempo determinato per 6 mesi, tempo parziale 21 ore settimanali. Domande dal dal 5 al 16 marzo. Info nei CPI di Olbia, Tempio e nella sede staccata di PalauELMAS. 2 Meccanici tecnici di diagnosiUn’azienda assume per la sede di Elmas due meccanici tecnici di diagnosi iscritti alle liste della legge 68 articolo 1 (disabili) nei CPI di Cagliari, Assemini, Quartu, Isili, Senorbì e Muravera. Il contratto sarà a tempo determinato per due mesi. Domande entro il 12 marzo. Info nel CPI di iscrizione.CAGLIARI. 10 operatori di sportello junior