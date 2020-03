ULTIM'ORA

Nuovo caso di positività al Covid 19 registrato a Iglesias

Un nuovo caso di positività al Covid 19 è stato riscontrato in una donna ad Iglesias. L'unità di crisi ha provveduto tempestivamente a isolare la paziente e le persone con le quali era in entrata in contatto. I medici stanno valutando la sede più opportuna nella quale prestare le cure alla paziente.