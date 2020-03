M5S.Emergenza Covid-19, Manca "La regione faccia massima chiarezza su tutte le misure da adottare"

La capogruppo del M5S Desirè Manca ha presentato un'interrogazione alla luce dell’emergenza sanitaria in corso, chiedendo al Presidente Solinas la massima trasparenza sui numeri che riguardano la diffusione del Covid-19 in Sardegna.





Queste le domande al centro di un’interrogazione presentata dalla capogruppo del M5S Desirè Manca, che alla luce dell’emergenza sanitaria in corso, chiede al Presidente Solinas la massima trasparenza sui numeri che riguardano la diffusione del Covid-19 in Sardegna.“In questo delicatissimo momento – prosegue la capogruppo del m5s - in cui l’adozione delle misure precauzionali è un elemento decisivo per l’interruzione del contagio, il Presidente della Regione Sardegna Christian Solinas ha il dovere di adottare un piano di comunicazione chiaro ed esaustivo rivolto a tutti i cittadini sardi. È fondamentale che i pazienti risultati positivi al coronavirus non arrivino in ospedale a meno che non abbiano uno dei parametri vitali compromesso. Il dubbio è che invece ci stiano arrivando senza avere questa caratteristica”.“Occorre fare massima chiarezza – sottolinea Desirè Manca - e comunicare ai cittadini come si devono comportare di fronte ad ogni evenienza: una persona che oggi presenta dei sintomi e che rientra tra i cosiddetti “casi sospetti”, così come definiti dal Ministero, deve aspettare a casa che vengano a farle il tampone? Chi sono gli addetti che si presenteranno? Quali sono i numeri da chiamare? E se il paziente fosse positivo, chi si occuperebbe e chi si sta occupando oggi della sorveglianza?”