Emergenza Covid-19, sospensione degli allenamenti per la Torres

Si fa presente, inoltre, che il presidente Sechi è in costante contatto con gli altri responsabili delle Società di serie D e, con probabilità, già dalla prossima settimana si avranno notizie su quello che sarà l'orientamento della Lega Nazionale Dilettanti sull'eventuale prosieguo, e con quali modalità, dell'ultima fase del campionato attualmente sospeso.

























Considerate le ultime disposizioni in materia di sanità pubblica, e al fine di tutelare la salute degli atleti, la Torres comunica che sono sospese le attività di allenamento, dalla prima squadra alle attività giovanili, fino ad ulteriore comunicazione.Lo staff tecnico rossoblù della prima squadra ha predisposto un programma di allenamento personalizzato che ciascuno dovrà portare avanti in forma autonoma in coordinamento costante con il preparatore atletico.Il presidente Salvatore Sechi e la Società sono impegnati in queste ore a risolvere problematiche legate al domicilio di alcuni giocatori (con residenza nella penisola) che hanno scelto di non tornare nelle proprie regioni. E' stata infatti, predisposta una nuova collocazione in appartamenti e ogni altro servizio essenziale sarà garantito.