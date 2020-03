Sassari. Musei e biblioteche chiusi, molti i servizi bibliotecari a cui accedere da casa

Per sostenere in modo efficace le esigenze degli utenti in questo periodo così particolare, è stato raddoppiato il numero degli ebook scaricabili da 5 a 10 per tutta la durata della chiusura delle biblioteche.





Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo è sospesa l’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, fino al 3 aprile. È sospesa l'apertura al pubblico del museo dell'Argentiera e della rete culturale e museale Thàmus: Palazzo di Città, le Stanze e le Cantine del Duca, la Fontana di Rosello, il Palazzo dell’Insinuazione (archivio storico comunale), il Palazzo d’Usini, Monte d’Accoddi e le domus de janas di Montalè a Li Punti. Ai sensi dello stesso decreto, fino al 3 aprile, sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato.Chiuse al pubblico fino al 3 aprile anche le biblioteche comunali: la sede centrale di Palazzo d’Usini e le sedi decentrate di Caniga e Li Punti. Sono inoltre sospese tutte le attività culturali programmate nelle biblioteche comunali. Il Comune di Sassari sottolinea che in caso di restituzione dei libri in scadenza in questi giorni la durata del prestito è spostata alla riapertura del servizio al pubblico.Restano attivi tutti i servizi online e la biblioteca digitale MediaLibraryOnLine https://sassari.medialibrary.it dalla quale è possibile, da casa propria e senza doversi spostare, leggere i quotidiani e altre riviste online sui propri dispositivi; prendere in prestito ebook; scaricare o ascoltare in streaming audiolibri; ascoltare musica, guardare film e documentari, consultare banche dati di tutte le tipologie, seguire lezioni online di tutte le discipline, imparare ed esercitare le lingue straniere tramite i corsi di lingua, giocare a videogiochi e usare app per bambini e ragazzi