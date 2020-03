"Spesa a casa": l'iniziativa della Croce Blu di Sassari

"Non chiederti cosa può fare il tuo paese per te, chiediti cosa puoi fare tu per il tuo paese": così devono aver ragionato alla Croce Blu di Sassari e oggi, sulla pagina FB dell'associazione di volontariato è apparso il seguente post:





"AVVISO IMPORTANTE rivolto in particolar modo agli anziani, alle persone non autosufficienti e a chi si dovesse trovare nell'impossibilità di uscire di casa per fare acquisti di primaria importanza in questo periodo nel quale a titolo preventivo viene chiesto soprattutto alla categorie maggiormente a rischio di uscire meno possibile.

Il servizio, in collaborazione con il Gruppo GLM - Concessionaria Ford Jaguar Land Rover Volvo , è GRATUITO, perchè riteniamo che in un momento di emergenza sia giusto cosi!





Complimenti ai promotori e a tutti coloro che, in questo momento, si stanno prodigando per aiutare chi più ha bisogno.