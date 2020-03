Covid-19, le raccomandazioni della ASSL Sassari nell'accesso ai servizi distrettuali di sportello

A tutela della salute della popolazione e degli operatori che svolgono il servizio al pubblico, la Direzione della ASSL Sassari invita gli utenti che devono recarsi negli uffici distrettuali di sportello a prediligere l’invio delle richieste via e-mail o a prendere appuntamento telefonicoLa Direzione della ASSL Sassari invita i cittadini a non recarsi di persona negli uffici distrettuali di sportello, a meno di urgenze o necessità non rinviabili, ma a privilegiare i contatti telefonici e l’invio della documentazione via e-mail.Nel rispetto della salute degli utenti e degli operatori che svolgono servizio al pubblico, e al fine di evitare assembramenti negli uffici, la popolazione è invitata a recarsi agli sportelli solo per le pratiche inderogabili.In questi casi l’accesso verrà garantito previo appuntamento telefonico, e comunque autorizzato dal personale di vigilanza presente nelle varie sedi.Per svolgere le pratiche tramite e-mail, la documentazione deve esser corredata di un documento di riconoscimento in corso di validità, datato e firmato e di un recapito telefonico per eventuali chiarimenti.Gli indirizzi e-mail e i contatti telefonici degli uffici distrettuali di sportello sono indicati nel sito internet www.aslsassari.it