Coronavirus. Perfettamente operativo il Pronto soccorso di Sassari

Pronto soccorso aperto e in piena efficienza a Sassari. Dopo una nottata di preoccupazione per un caso che poi si è rilevato non di "coronavirus" e un'altro in mattinata che ha obbligato alla sanificazione dell'ambito interessato, l'importante struttura è ora pienamente efficiente.





Ci permettiamo di ricordare a tutti di tenere in massimo rispetto delle modalità cui attenersi nell'ipotesi in cui il soggetto ritenga di essere infettato.

Per il pronto soccorso vale sempre la raccomandazione che, per proteggere se stessi e gli altri dall'infezione, se si hanno sintomi quali febbre, tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie e si pensa di essere stati contagiati dal coronavirus,non si deve accedere alla struttura.