Sassari. Nuova ordinanza del sindaco per il contenimento del Covid-19

Oggi il sindaco di Sassari Gian Vittorio Campus ha firmato una nuova ordinanza per il contenimento del Covid-19. Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio comunale, nonché all'interno dello stesso territorio comunale; la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato e le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi sono solo alcune delle previsioni contenute nell'ordinanza n.11 emanata oggi.



Ricordiamo che sul sito www.comune.sassari.it sono costantemente aggiornate le informazioni sulle attività messe in campo per la prevenzione e la gestione dell'emergenza.