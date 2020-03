Sassari. Il Policlinico sassarese chiude per disinfezione dopo un sospetto caso di coronavirus

E' ufficiale. Il Policlinico Sassarese chiude totalmente per consentire la disinfezione dei locali dopoun caso sospetto di coronavirus. Il caso scatenante riguarderebbe un paziente, trasferito ora nel reparto di malattie infettive dell'Aou, che avrebbe presentato i sintomi del Covid-19. E' stata programmata la dimissione di tutti i pazienti per consetire la disinfezione della struttura. La proprietà si è prontamente attivata e, come riferiscono fonti sindacali, ha offerto anche la disponibilità di posti letto alle strutture pubbliche, una volta terminate le operazioni di sanificazione, per la gestione della emergenza COVID-19.