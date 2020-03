Sassari. Policlinico sassarese chiude cautelativamente per un sospetto caso di coronavirus

Chiude cautelativamente il piano riservato alla Chirurgia del Policlinico Sassarese per un caso sospetto di coronavirus. Il caso scatenante riguarderebbe un paziente, trasferito ora nel reparto di malattie infettive dell'Aou, che avrebbe presentato i sintomi del Covid-19. Si è in attesa dell'esito del tampone che è stato inviato per le analisi: da qui l'attività cautelare posta in essere dalla struttura stessa.

Domani dovrebbero essere chiusi altri due piani per procedere alla sanificazione.

L'ultima parola spetterà comunque allo Spresal che valuterà se chiudere, in tutto o in parte, o mantenere in attività la struttura di viale Italia. La decisione è attesa in giornata.