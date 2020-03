Sassari. Policlinico Sassarese chiuso cautelativamente per un sospetto caso di coronavirus

Chiude cautelativamente il Policlinico per un caso sospetto di coronavirus. Il caso scatenante riguarderebbe un paziente che avrebbe sviluppato una polmonite presentando tutti i noti sintomi del Covid-19. Si è in attesa dell'esito del tampone che è stato inviato per le analisi: da qui l'attività cautelare posta in essere dalla struttura stessa.





NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO