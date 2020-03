Aou Sassari. Donate dagli odontoiatri mascherine chirurgiche, camici sterili, guanti e copricapo

«Ringraziamo gli odontoiatri di Sassari e del territorio per questo importante gesto di solidarietà – afferma il direttore generale dell'Aou di Sassari Nicolò Orrù – in questa fase di difficoltà generale è importante il contributo di tutti, segno di civiltà, responsabilità e vicinanza».

















Per l'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari un migliaio di mascherine chirurgiche, camici sterili, guanti e copricapo: è la solidarietà degli odontoiatri di Sassari e del territorio.Questa mattina i dispositivi di protezioni individuale sono stati consegnati alla struttura di Igiene e controllo delle infezioni ospedaliere e, già in giornata, verranno depositati nella Farmacia ospedaliera per essere distribuiti nei reparti che ne hanno fatto richiesta.Gli odontoiatri hanno attinto dalle scorte dei loro studi per essere di supporto ai loro colleghi ospedalieri, in questo momento di difficile approvvigionamento.La raccolta servirà come piccola boccata d'ossigeno per le strutture ospedaliere dell'Aou sassarese, in attesa che arrivino gli ordinativi da parte delle ditte fornitrici.