Coronavirus, da oggi stop alle auto davanti al Pronto Soccorso di Sassari

Da oggi, giovedì 12 marzo, e fino al 3 aprile, è istituito il divieto di transito in viale Italia, tra via Monte Grappa e via De Nicola. La modifica alla viabilità è necessaria per consentire alle ambulanze di sostare e fare manovra, in quel tratto di strada, davanti al pronto soccorso, e non all'interno del piazzale dell'ospedale, dove devono essere posizionati due container per la gestione dell'emergenza sanitaria. Il transito sarà consentito, oltre che alle ambulanze, anche agli autobus dell’Atp, alla metrotranvia e al traffico locale.