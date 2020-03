Come riconoscere i casino legali online?

Se ne sente parlare sempre più spesso, anche perché è un settore inin particolare tra i confini della nostra nazione negli ultimi anni. Il(che può declinarsi anche nel gambling virtuale) sta pian piano conquistando gli italiani spostando anche gli equilibri in un confronto tra realtà fisica e mondo web. Purtroppo, altrettanto sovente, si hanno notizie di quanto pericoloso possa essere il risvolto negativo di questa realtà:portate dall’utilizzo di siti, pagine e casino illegali.Ma è effettivamente possibileE se sì, come? Ve lo spiegheremo nelle prossime righe, e al termine della lettura anche voi sarete convinti che si tratta di una semplicissima accortezza, che costa la ricerca di pochi secondi in più e può garantirci una sicurezza totale anziché un rischio non motivato. Ma facciamo prima tutti un passo indietro e cominciamo adi cui stiamo parlando. E nello specifico: che cos’è, esattamente, un casino online?Per rispondere a questa domanda, possiamo utilizzare la seguente definizione. Per casino online intendiamo, quei siti, quei software,. Sono luoghi virtuali strutturati a immagine e somiglianza di quelli fisici, le classiche sale da gioco reali che da tanto tempo esistono e che continuano ad essere assolutamente frequentate dal popolo italiano.Ma negli ultimi anni la crescita del virtuale è esponenziale, e questo per via di due principali ragioni, collegate aled alloPer quanto riguarda lo spazio è semplice comprendere ladi poter accedere, ad esempio, ai tavoli da miglior poker online in qualsiasi luogo semplicemente accedendo a siti protetti con il proprio telefono o PC (si è fatto l’esempio di un gioco specifico, ma il gaming online offre veramente qualsiasi possibilità). In più, isaranno sempre, logicamente.Sotto l’aspetto temporale invece è chiaro il vantaggio di poter usufruire di qualsiasi gioco di scommesse desideriamo, tutti i giorni. I casino online offrono alcuni giochi base comuni a tutte le piattaforme – tipicamente la roulette, il video-poker, le slot machine, il blackjack – e poi possono specializzarsi in differenti servizi e tavoli da scommessa offerti. Andiamo adesso a vedereun casino online legale da uno che invece non lo è.Si tratta di una precisazione doverosa, perché purtroppo ilegati a queste attività in Italia continuano ad essere assolutamente diffusi. Ma si tratta di un procedimento veramente semplice. In primo luogo bisogna precisare che tutti i siti di casino online legali sono stati controllati e riconosciuti regolarmente dall’: un organo conosciuto più comunemente come AAMS che fa parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, il cui compito è esattamente quello di regolamentare e controllare il gioco in rete.Conseguentemente, i primi segnali di essere approdati su un sito online legale devono esserenon appena entriamo sulla piattaforma: nella home page deve essere presente ilAAMS ed al suo fianco ilspecifico di quel sito. Inoltre, trattandosi di siti che sono regolarmente registrati e validi per l’Italia, il nome dovrà obbligatoriamente presentare soloe non qualsiasi altra possibile estensione.Cercandoil sito da noi desiderato, e aggiungendo la sigla AAMS alla nostra ricerca, ci toglieremo poi ogni dubbio: se il sito è legale non potrà che comparire in cima all’elenco, se invece non lo è semplicemente non comparirà. Si tratta di sempliciche si rivelano però fondamentali per giocare in sicurezza ed essere non soltanto protetti, ma anche nel giusto di fronte agli occhi della legge.