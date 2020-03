Chiuso l'Aeroporto di Alghero

E' stato emanato ieri un decreto (n.112 del 12.3.2020) di concerto fra ministro dei trasporti e ministro della salute che prevede limitazioni al traffico aereo.In tale ambito individua gli aeroporti che resteranno aperti, chiudendo al traffico aereo "normale" tutti gli altri. Per quanto riguarda la Sardegna, viene individuato come unico scalo operativo quello di Cagliari. Alghero e Olbia resteranno quindi chiusi sino al 25 marzo.E' auspicabile, dato che il decreto prevede la possibilità di deroghe, che si consenta l'operatività anche per l'aeroporto di Alghero in considerazione della conformazione geografica della Sardegna e della sostanziale concentrazione della popolazione sarda in due poli opposti. Da notizie di stampa risulterebbe che la deroga sia stata concessa per l'aeroporto di Bergamo, anche se, da una verifica del sito dell'aeroporto, l'operatività in corso sembra limitata fondamentalmente a Ryanair che, come noto, interromperà alla mezzanotte di oggi i voli da e per l'Italia, per riattivarli il giorno 8 aprile.