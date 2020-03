Per lavori Anas programmata lunedì chiusura al traffico dello svincolo di Florinas sulla statale 13

Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.













Per consentire le attività di realizzazione della rotatoria tra la statale 131 “Carlo Felice” e la provinciale 68, da lunedì 16 marzo sarà attiva la chiusura delle rampe di ingresso e uscita dello svincolo di Florinas (SS), lungo la carreggiata in direzione Sassari.Per effetto della chiusura, il traffico in ingresso e uscita dalla statale 131 sarà indirizzato allo svincolo precedente, di collegamento tra la SS729 e la SS131, con prosecuzione sulle statali 729, 597 e sulla provinciale 68.La limitazione resterà in vigore fino al termine dei lavori, che si prevede di ultimare entro il 7 aprile.