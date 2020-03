COVID-19. Scoperto paziente positivo ad Alghero, è stato trasferito agli infettivi di Sassari

Nuovo caso di COVID-19 in Sardegna, questa volta ad Alghero. Un paziente ricoverato nel nosocomio algherese è risultato positivo al tampone effettuato per verifica. Immediato il suo trasferimento al reparto di Malattie infettive dell'Aou di Sassari dove risultano ora in cura sei pazienti. Il fatto ha creato notevole preoccupazione e costretto all'avvio immediato della procedura di sanificazione dei reparti in cui l'uomo è transitato.

I sanitari e tutti coloro che sono entrati in contatto con il degente saranno sottoposti alla verifica tramite tampone.



Si tratta del primo paziente di COVID-19 registrato ad Alghero.