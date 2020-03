Chiusura dei porti da e verso la Sardegna, a Genova alcuni residenti bloccati in banchina

Non si sono fatti attendere i disagi a seguito del nuovo decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro della Salute che ha bloccato il trasporto marittimo da e per la Sardegna lasciando operativo solo il trasporto aereo esclusivamente dall'aeroporto di Cagliari. In queste ore ci sono alcuni residenti che dovevano imbarcarsi dal porto di Genova per la Sardegna ma sono stati bloccati. Molti di loro sono lavoratori che stanno cercando di rientrare dalle loro famiglie, alcuni studenti e anche alcuni camionisti. Sembrerebbe che sul posto ci siano Polizia Guardia Costiera e Guardia di Finanza. E' di questi minuti la notizia che i passeggeri sono stati finalmente fatti imbarcare.