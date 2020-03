COVID-19: a Sassari si accende un grande "tricolore"

Bella l'idea, di sicuro effetto. In un momento in cui si sente il bisogno di dare testimonianza dell'attaccamento alla nostra Nazione, qualcuno ha pensato e realizzato una grande bandiera italiana, costituita da tre fasci di luce colorati, alta quattro piani, che è stata accesa questa sera in un palazzo di via Gramsci, a Sassari. Ringraziamo il gentile lettore che ci ha inviato la foto.