COVID-19. Verifiche a tappeto dopo il caso nel reparto di Cardiologia a Sassari

Verica a tappeto dopo la scoperta del paziente affetto da coronavirus nel reparto di cardiologia del SS Annunziata di Sassari. L'intera struttura è stata sottoposta al test per il Covid-19 e in 26 sono risultati positivi, la maggior parte si tratta di medici. Adesso si tratta di limitare il possibile diffondersi del contagio.



Ed è perciò la volta di tutti coloro che in qualche maniera possono avere avuto contatti e che per questo sono stati convocati per essere sottoposti al tampone. Nella foto inviataci da un gentile lettore, che ringraziamo, si vedono le persone in attesa della verifica.