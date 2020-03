Nuova disposizione per l'accesso alle strutture dell'Aou Sassari:ingresso solo previa autorizzazione

Ti potrebbe interessare anche la precedente, emanata sempre questa sera:







La direzione di presidio dell'Aou di Sassari questa sera ha disposto che, sino a nuove comunicazioni, non sarà ammesso l'ingresso di parenti e visitatori dei degenti all'interno di tutte le strutture dell'Azienda ospedaliero universitaria.La disposizione si aggiunge a quelle che, questa sera, erano già state stabilite dalla direzione del presidio.Inoltre, in presenza di particolari esigenze, l'accesso dovrà essere concordato per il tempo necessario e autorizzato dal coordinatore dell'unità operativa interessata o da un suo sostituto.