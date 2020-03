Coronavirus, sospese le isole ecologiche mobili nel comune di Sassari

Da oggi sono sospese nel Comune di Sassari le isole ecologiche mobili. L'ecocentro resta aperto soltanto per le utenze non domestiche che conferiscono rifiuti con formulario e che entrano dall'ingresso separato a loro dedicato, in via Ariosto. Resta attivo il servizio di ritiro degli ingombranti a domicilio, è sufficiente chiamare il numero verde 800012572