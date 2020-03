Aou Sassari. Per il ritiro dei referti radiologici contattare la struttura via mail

In considerazione dell'emergenza sanitaria di questo periodo, per evitare accessi numerosi in sala d'attesa, la struttura di "Diagnostica per immagini 1" (Radiologia del Santissima Annunziata) informa l'utenza che per ritirare i referti degli esami radiologici è possibile contattare la struttura attraverso la mail: radiologia.ssa@aousassari.it.



L'utente potrà lasciare il proprio recapito telefonico per essere richiamato.



Chi non possiede un indirizzo di posta elettronica può contattare il centralino al numero 0792061000 che passerà la chiamata direttamente alla struttura.



L'unità operativa di "Diagnostica per immagini 1" ringrazia i cittadini per la collaborazione.



L'Aou informa, inoltre, che in questo periodo sarà chiuso il call center 800.714.999, per le prenotazioni delle prestazioni libero professionali (regime Alpi) dei medici dell'Aou che svolgono attività intramoenia.