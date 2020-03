AOU Sassari ai dipendenti:"Un grazie per il vostro coraggio"

"In un momento così difficile, desideriamo manifestare la profonda gratitudine nei confronti di tutti voi per il grande coraggio e la spiccata generosità con cui state affrontando una situazione durissima sotto molteplici profili".

Inizia così la lettera che il direttore generale dell'Aou di Sassari, Nicolò Orrù, il direttore sanitario Bruno Contu, e il direttore amministrativo Chiara Seazzu, hanno scritto questa sera a tutti i dipendenti dell'azienda di viale San Pietro, impegnati sul fronte dell'emergenza sanitaria Covid-19.

"Quanto avvenuto nel nostro ospedale in questi giorni – proseguono i direttori nella lettera – ha messo a dura prova tutti noi ma il lavoro che state svolgendo al servizio dei pazienti, tra mille problemi e frustrazioni merita non solo il nostro plauso ma anche quello di tutta la Comunità che con il vostro senso del dovere e l'abnegazione dimostrata state contribuendo a curare e proteggere".

E il pensiero dei direttori va, indubbiamente, agli operatori sanitari ancora impegnati all'interno del reparto di Cardiologia, al primo piano del Santissima Annunziata.

"Noi stiamo lottando con tutte le nostre forze insieme a voi per garantire le migliori condizioni possibili, cercando di fronteggiare una situazione complessa con le difficoltà che tutti ben conoscete", scrivono i direttori.

Quindi da parte dei direttori un invito all'unità. "Per questo vi chiediamo di unire le forze, consapevoli che potrà essere necessario rivedere costantemente la nostra organizzazione, ma certi che con l'impegno di tutti garantiremo ai nostri cittadini la migliore assistenza possibile", concludono.