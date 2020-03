COVID-19: il modulo per la "Richiesta di autorizzazione straordinaria al trasporto in Sardegna"

In base al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 117 del 14.03.2020, e alla Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 9 del 14.03.2020, tutti i soggetti in arrivo e in partenza in Sardegna che richiedano l'autorizzazione al trasporto hanno l'obbligo di compilare esclusivamente on line il seguente MODULO Per eventuali richieste di informazioni, la Direzione generale della protezione civile ha attivato la casella mail dedicata: moduloordinanza_covid19@regione.sardegna.it