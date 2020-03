Veleggiavano tranquillamente al largo di Alghero:denunciati per violazione delle norme anti COVID-19

Continua l'attività di controllo in tutti i mari della Sardegna dei Reparti Navali della Guardia di Finanza, sotto la direzione del Reparto Operativo Aeronavale di Cagliari, per il rispetto delle normative anti COVID-19. Al largo di Alghero sono stati individuati e denunciati due velisti che comodamente stavano veleggiando sulla loro imbarcazione da diporto. Per raggiungere il natante avevano violato le normative relative agli spostamenti in ambito comunale: non rientrando certo quella di uscire da casa per recarsi a bordo della propria imbarcazione fra le ipotesi previste. I due sono stati denunciati dalla Fiamme Gialle all'autorità giudiziaria di Sassari.