"Alghero aiuta il suo Ospedale": il Comune da il via alla raccolta fondi

Una raccolta fondi per contribuire a sostenere gli operatori sanitari dell’Ospedale di Alghero, impegnati a combattere l’emergenza con grande sacrificio. Medici, infermieri e personale ospedaliero si trovano in queste settimane sotto forte pressione, giorno e notte in prima linea. A loro va in questo momento il sostegno più forte e concreto possibile. Il Comune di Alghero avvia una raccolta fondi a loro favore, denominata "Alghero aiuta il suo Ospedale", per contribuire all’acquisto di materiali e dispositivi necessari ad affrontare l’emergenza COVID-19 e per sostenere concretamente quanti di loro sono costretti ad isolarsi lontano dalla famiglia. “Con tutti i mezzi possibili vogliamo dimostrare vicinanza a chi sta sostenendo il peso maggiore della battaglia – spiega il Sindaco Mario Conoci - È un modo per continuare ad essere cittadini responsabili, si potrà contribuire anche con piccole cifre. Il dovere di supportare il nostro ospedale è prioritario, c’è bisogno di unire le forze per aiutare chi ci aiuta”. Domani, e comunque non appena gli uffici finanziari concluderanno la procedura per l’attivazione del conto corrente dedicato, verranno resi noti gli estremi sui quali effettuare i versamenti.