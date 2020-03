Sospesi a Tissi gli obblighi tributari per l'emergenza COVID-19

All’indomani dell’emergenza sanitaria causata dall’epidemia del virus Covid-19, di portata straordinaria per diffusione e restrizioni lavorative e comportamentali dei cittadini, il sindaco di Tissi Gian Maria Budroni e il vicesindaco Domenico Masia hanno ritenuto,in sede di giunta, di dover intervenire per allentare temporaneamente il peso economico sui contribuenti, famiglie e imprese, offrendo loro un periodo di sospensione degli obblighi tributari fino al 31 maggio 2020. Nello specifico sono sospesi i versamenti tributari, la scadenza dei pagamenti degli atti di accertamento tributario (tari, tasi, imu,) e delle rate dei piani di rateizzazione rientranti nel periodo 04/03/2020 - 03/04/2020. Inoltre è stato anche deciso di non applicare interessi e/o sanzioni per le scadenze relative al periodo interessato. L’amministrazione comunale si riserva la possibilità di adottare ulteriori provvedimenti, a beneficio soprattutto di tutte quelle attività commerciali che al momento hanno dovuto sospendere la propria attività, in funzione dell’evoluzione che potrà subire il momento di crisi. La sospensione è stata disposta dalla delibera di Giunta Comunale n.26 del 18.03.2020.