Sassari. L'Arcivescovo dispone la traslazione straordinaria del simulacro della Madonna delle Grazie

La decisione straordinaria raccoglie in un atto di fede profonda e di comunione l’intera Chiesa turritana, che potrà partecipare spiritualmente attraverso la diretta streaming condivisa sui canali comunicativi della diocesi (sito web e YouTube) e nella diretta televisiva offerta dall’emittente locale Canale12. Da domenica 22 marzo «Celebreremo un novenario in casa con Maria -conclude Mons. Saba- con un atto particolarmente straordinario e in una forma insolita, ma sappiamo che ogni giorno la fede in Maria è sempre particolarmente viva, perché scorre nelle vene del nostro popolo, della nostra gente».









Mercoledì 18 marzo, a conclusione della Santa Messa celebrata a Sassari presso la Cappella delle Cliniche di San Pietro, Mons. Gian Franco Saba ha annunciato alla Diocesi la traslazione straordinaria del simulacro della Madonna delle Grazie, dall’abituale Santuario in cui è venerata alla Cattedrale di San Nicola: «Vista e considerata la situazione attuale di straordinaria emergenza, a conclusione di questa Eucaristia, facendomi interprete delle molteplici richieste che ho ricevuto dai fedeli laici e dai sacerdoti, desidero comunicare proprio da questo luogo simbolico che da domenica 22 marzo il simulacro della Madonna delle Grazie sarà solennemente collocato in forma straordinaria nella Cattedrale». A distanza di 77 anni, in circostanze analoghe a quelle che avevano convinto Mons. Mazzotti a inaugurare il Voto, si ripete la traslazione straordinaria del simulacro delle Vergine. Oggi non sono certo le incursioni aeree a far temere per Sassari e il suo territorio, ma una minaccia altrettanto insidiosa legata alla propagazione dell’epidemia che da qualche settimana sta tenendo il mondo con il fiato sospeso.Per implorare da Dio la custodia, la protezione e la guarigione dal male presente per la Città, il territorio e il mondo intero «i Presbiteri si alterneranno in preghiera nella Chiesa cattedrale -così dispone l’Arcivescovo Gian Franco- nel rispetto delle norme restrittive. Tutti i fedeli si uniranno alla preghiera dalla propria casa, non essendo possibile farlo in presenza all’interno del Duomo».La chiesa Cattedrale è stata scelta come luogo-segno della Chiesa Madre che si prende cura dei propri figli, della Chiesa casa e famiglia di tutti. Allo stesso modo, ogni casa, luogo e persone dedite alla cura dell’altro sono presentate e affidate al Signore con Maria; per questo, alle 10.00 di domenica 22, tutte le campane delle chiese della Città e dell’intera Arcidiocesi suoneranno contemporaneamente a festa.La partecipazione consentita esclusivamente da casa non sminuisce la forza della preghiera, elevata in unità dal luogo in cui ciascuno si trova non potendo accedere all’interno del Duomo.