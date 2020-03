COVID-19: database del comune di Sassari per conoscere gli esercizi che fanno consegne a domicilio

La Protezione civile comunale chiede a tutti gli esercizi commerciali di generi di prima necessità, alle farmacie e parafarmacie che fanno consegne a domicilio di contattare il numero 800615125. Lo scopo è quello di creare una mappa e un database di tutti gli esercizi che svolgono questo servizio, in modo che i cittadini sappiano a chi rivolgersi e non debbano uscire di casa. La Protezione civile, attraverso lo stesso numero di telefono e un elenco che sarà pubblicato e costantemente aggiornato sul sito www.comune.sassari.it , fornirà alla popolazione questa importante informazione. Uscire per acquistare beni di prima necessità è tra le motivazioni ammesse, ma è necessario limitare quanto possibile gli spostamenti; pertanto avere l'opportunità di usufruire del servizio a domicilio è un'opzione da cogliere quanto più possibile.. Fino al termine dell'emergenza sanitaria da Covid-19, i fazzolettini di carta monouso, così come le mascherine per coprire naso e bocca e i guanti, devono essere conferiti nel secco residuo. Le buste devono essere, come sempre, conferite chiuse.