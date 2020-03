Poste Italiane: le pensioni di aprile in pagamento dal 26 marzo

ALGHERO 1 - VIA CARRABUFFAS 9



Con l’obiettivo di contribuire a contrastare la diffusione del Covid-19, Poste Italiane rende noto che le pensioni del mese di aprile verranno accreditate il 26 marzo per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti da oltre 7.000 ATM Postamat, senza bisogno di recarsi allo sportello.Coloro che invece non possono evitare di ritirare la pensione in contanti, nell’Ufficio Postale, dovranno presentarsi agli sportelli rispettando la turnazione alfabetica prevista dal calendario seguente:I cognomi dalla A alla B giovedì 26 marzodalla C alla D venerdì 27 marzodalla E alla K la mattina di sabato 28 marzodalla L alla O lunedì 30 marzodalla P alla R martedì 31 marzodalla S alla Z mercoledì 1 aprile.Nell’attuale emergenza sanitaria, le nuove modalità di pagamento delle pensioni hanno carattere precauzionale e sono state introdotte con l’obiettivo prioritario di garantire la tutela della salute dei lavoratori e dei clienti di Poste Italiane.In questa fase, ciascuno è pertanto invitato ad entrare negli uffici postali esclusivamente per il compimento di operazioni essenziali e indifferibili, in ogni caso avendo cura, ove possibile, di indossare dispositivi di protezione personale; di entrare in ufficio solo all’uscita dei clienti precedenti; tenere la distanza di almeno un metro, sia in attesa all’esterno degli uffici che nelle sale aperte al pubblico.ALGHERO CENTROOLBIA CENTROOLBIA 1 - VIALE ALDO MORO 125PORTOTORRES CENTROSASSARI 3 - VIA ALGHERO 102/ASASSARI 5 - VIA LUNA E SOLE 8/ASASSARI CENTRONULVIOSILOITTIREDDUANELA Lunedì, Mercoledì, Giovedì e VenerdìBANARI Lunedì, Mercoledì, Giovedì e VenerdìBASSACUTENA Lunedì, Mercoledì e SabatoBORTIGIADAS Lunedì, Martedì, Giovedì e SabatoBORUTTA Lunedì e VenerdìCHEREMULE Lunedì, Martedì, Mercoledì e VenerdìCOSSOINE Lunedì, Mercoledì, Giovedì e SabatoERULA Lunedì, Mercoledì, Giovedì e VenerdìESPORLATU Lunedì e VenerdìGIAVE Martedì, Giovedì, Venerdì e SabatoMARA Lunedì, Mercoledì, Giovedì e VenerdìNUGHEDU SAN NICOLO' Martedì, Giovedì, Venerdì e SabatoPADRIA Lunedì, Martedì, Giovedì e SabatoPUTIFIGARI Lunedì, Mercoledì, Giovedì e VenerdìROMANA Martedì, Giovedì, Venerdì e SabatoTERGU Lunedì, Mercoledì, Giovedì e VenerdìOZIERI 1 - PIAZZA VENTICINQUE APRILE SNC