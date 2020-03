Sassari, da lunedì ripartono i lavori in via Diaz

Da lunedì 23 marzo, la ditta BRAFER riprenderà i lavori in via Diaz. Sarà completato l'intervento di modifica della pista ciclabile; sarà eliminata la vecchia e inadeguata segnaletica orizzontale, si eseguirà la nuova e si ripristinerà la segnaletica verticale. La ciclabile sarà unidirezionale in senso unico ascendente, nello stesso senso di marcia dei veicoli; al posto del doppio cordolo, demolito la settimana scorsa, si eseguiranno le strisce orizzontali di colore bianco giallo secondo il codice della strada, la pista avrà una larghezza di circa 1,50 metri, comprese le strisce.