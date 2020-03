COVID-19: il Banco di Sardegna cambia le modalità di accesso alle filiali

Banco di Sardegna, per contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, ha definito nuove modalità di accesso alle filiali.

Le filiali saranno aperte solo al mattino e sarà possibile accedere esclusivamente su appuntamento.

Si tratta di una misura fondamentale – fa sapere l’Istituto – necessaria e doverosa per tutelare la salute dei nostri clienti e dei nostri dipendenti, nel rispetto delle indicazioni del decreto governativo sul Coronavirus.

I clienti potranno telefonare direttamente alla propria filiale di riferimento e prenotare l’appuntamento, sia per le operazioni di cassa sia per i servizi di consulenza.

I clienti sono stati informati direttamente con mail e sms, inoltre il sito bancosardegna.it sarà costantemente aggiornato con i riferimenti delle filiali aperte e degli orari.

Sempre con l’intento di contribuire a rispettare le regole di limitare gli spostamenti e i contatti, la Banca rinnova l’invito a utilizzare i servizi di banca online, internet e mobile banking, e telefonica contattando Servizio Clienti. E’ inoltre possibile effettuare operazioni bancarie, non solo di prelievo contante, presso gli ATM evoluti.